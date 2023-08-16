"Динамо" - "Арис": прямая видеотрансляция второго матча Лиги конференций

Киевляне попробуют пройти в следующий раунд отбора еврокубка

В четверг, 17 августа, киевское "Динамо" проведет ответный поединок с греческим "Арисом" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. В первой игре греки шокировали Бело-синих, добыв победу со счетом 1:0.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Арис" будет доступна для просмотра в Украине на YouTube-канале Football Hub. Начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций "Динамо" — "Арис"

Ответный матч "Динамо" — "Арис" состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Жулешти". В первой игре украинская команда выглядела слабо в атаке и довольно нелепо защите. Тем не менее букмекеры все равно уверенны в успехе киевлян. Добавим, что игра будет доступна для просмотра в прямом эфире в Украине и на других платформах.

Победителя противостояния в раунде плей-офф квалификации ЛК ждет "Бешикташ" (Турция)/"Нефтчи" (Азербайджан), а проигравший попрощается с еврокубками. К слову, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рискует остаться без работы в случае неудачной квалификации. Примечательно, что перед ответной игрой Мистер пожаловался на греческих фанатов.

Отметим, украинские клубы неудачно стартовали в отборе еврокубков, что привело к падению рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА.