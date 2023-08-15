Луческу на грани увольнения: назван решающий матч для него

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может остаться без работы.

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, решающим для наставника станет ответный матч Лиги конференций против греческого "Ариса".

В первой встрече украинская команда проиграла со счетом 0:1, а ответная игра пройдет уже 17 августа в румынском Бухаресте.

По информации источника, должность после ухода 78-летнего румына должен Александр Шовковский, которы сейчас входит в тренерский штаб киевлян.

"Наши данные следующие. В случае непопадания "Динамо" в групповой этап ЛК — Главный отходит в сторону. Остаётся в том городе, где возможно оформление вылета официально. В вопросах компенсации будет достигнут долгожданный консенсус. Сменщик известен, его видели в деле в конце прошлого сезона", — говорится в сообщении.

Интересно, что Шовковский уже временно возглавлял киевский клуб в конце апреля этого года, когда Луческу взял паузу в работе из-за срочной операции на бедре и реабилитации.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина потеряла позиции в рейтинге УЕФА.