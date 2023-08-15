Луческу на межі звільнення: названо вирішальний матч для нього

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може залишитись без роботи.

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, вирішальним для наставника стане матч-відповідь Ліги конференцій проти грецького "Аріса".

У першій зустрічі українська команда програла з рахунком 0:1, а гра у відповідь пройде вже 17 серпня в румунському Бухаресті.

За інформацією джерела, посаду після відходу 78-річного румуна має Олександр Шовковський, який зараз входить до тренерського штабу киян.

"Наші дані такі. У разі непопадання "Динамо" до групового етапу ЛК — Головний відходить убік. Залишається у тому місті, де можливе оформлення вильоту офіційно. У питаннях компенсації буде досягнуто довгоочікуваного консенсусу. Заміна відома, його бачили у справі наприкінці минулого сезону", — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що Шовковський уже тимчасово очолював київський клуб наприкінці квітня цього року, коли Луческу взяв паузу у роботі через термінову операцію на стегні та реабілітацію.

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