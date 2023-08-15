"Динамо" — "Арис": букмекеры оценили шансы команд в решающем матче Луческу

Аналитики верят в успех украинского клуба

В четверг, 17 августа, "Динамо" проведет второй поединок 3-го раунда отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против греческого "Ариса". В первой встрече Бело-синие умудрились минимально проиграть со счетом 0:1, показав довольно блеклый футбол. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Арис".

По мнению специалистов, киевский клуб, несмотря на гостевое поражение, является фаворитом в противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

На победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом (1,73-1,83), в то же время триумф гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 4,33-4,65 и 3,40-3,65 соответственно. Добавим, что шансы на победу "Динамо" оцениваются в 55%, а триумф "Ариса" — в 22%

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" — "Арис" (основное время)

Favbet: (победа "Динамо" 1,83 — ничья 3,65 — победа "Ариса" 4,65)

William Hill: (1,73 — 3,40 — 4,33)

Bwin: (1,75 — 3,40 — 4,40)

Матч "Динамо" — "Арис" состоится в Бухаресте на стадионе "Жулешти". "Телеграф" рассказывал, где бесплатно посмотреть игру в Украине в прямом эфире.

Напомним, по информации СМИ, в Бухаресте решится судьба главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу. В случае вылета из турнира румынский специалист будет уволен.