"Динамо" - "Арис": где и когда смотреть второй матч Лиги конференций

У киевлян есть шанс исправить ситуацию

В четверг, 17 августа, "Динамо" проведет второй поединок с "Арисом" в рамках отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. Первая встреча, проходившая в Греции, завершилась поражением Бело-синих со счетом 0:1. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Арис".

Игру "Динамо" против греческого клуба в прямом эфире покажут телеканал 2+2 и Youtube-канал FootballHub. Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе "Київстар ТБ" и на официальном Youtube-канале киевского клуба. Об этом сообщает "Телеграф".

Ответный матч "Динамо" — "Арис" состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Жулешти", начало встречи — в 20:00 по киевскому времени. Победителя противостояния в раунде плей-офф квалификации ЛК ждет "Бешикташ" (Турция)/"Нефтчи" (Азербайджан), а проигравший попрощается с еврокубками. Для выхода в следующий раунд отбора киевлянам необходима победа, при чем с разницей в 2 мяча. В случае минимального успеха Бело-синие и "Арис" будут бить пенальти.

Напомним, "Динамо" пропустило третий тур чемпионата Украины, чтобы лучше подготовится к "Арису". К слову, в национальном первенстве появился неожиданный лидер — "Рух".