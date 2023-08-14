"Динамо" — "Аріс": де і коли дивитись другий матч Ліги конференцій

Кияни мають шанс виправити ситуацію

У четвер, 17 серпня, "Динамо" проведе другий поєдинок з "Арісом" у рамках відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. Перша зустріч, що проходила в Греції, завершилася поразкою Біло-Синіх з рахунком 0:1. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Аріс".

Гру "Динамо" проти грецького клубу в прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub. Крім того, гру можна подивитися безкоштовно на платформі "Київстар ТБ" та на офіційному Youtube-каналі київського клубу. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч-відповідь "Динамо" — "Аріс" відбудеться в Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Жулешті", початок зустрічі — о 20:00 за київським часом. На переможця протистояння в раунді плей-оф кваліфікації ЛК чекає "Бешикташ" (Туреччина)/"Нефтчі" (Азербайджан), а той, хто програє, попрощається з єврокубками. Для виходу до наступного раунду відбору киянам необхідна перемога, причому з різницею у 2 м’ячі. У разі мінімального успіху Біло-Сині та "Аріс" будуть бити пенальті.

Нагадаємо, "Динамо" пропустило третій тур чемпіонату України, щоб краще підготуватися до "Аріса". До речі, у національній першості з’явився несподіваний лідер — "Рух".