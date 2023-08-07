Чемпіонат України з футболу, 3 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Через єврокубки лідер першості пропустить третій тур
У суботу, 12 серпня, матчем "Чорноморець" — "Оболонь" стартує третій тут Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. Київське "Динамо" через участь у єврокубках пропустить ігровий тиждень на внутрішній арені.
З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Рух" та "Олександрія", які поки що йдуть без втрати очок, зіграють у суботу та понеділок проти "Полісся" та "Шахтаря" відповідно.
Розклад, результати та відеоогляди матчів 3 туру УПЛ
12 серпня, субота
"Чорноморець" — "Оболонь" — 15:00
"Колос" — "Верес" — 17:00
"Полісся" — "Рух" 17:00
13 серпня, неділя
"Минай" — "Дніпро-1" 13:00
"Ворскла" — "Зоря" 15:00
"Кривбас" — ЛНЗ 17:00
14 серпня, понеділок
"Шахтар" — "Олександрія" — 17:00
"Динамо" — "Металіст 1925" — перенесено.
На першому етапі трансляції всіх матчів УПЛ на всіх платформах будуть безплатними!
З результатами та відеооглядами матчів 2 туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".
Раніше повідомлялося про скандальне суддівство на київському дербі "Оболонь" — "Динамо" (2:4).