Чемпіонат України з футболу, 3 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Через єврокубки лідер першості пропустить третій тур

У суботу, 12 серпня, матчем "Чорноморець" — "Оболонь" стартує третій тут Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. Київське "Динамо" через участь у єврокубках пропустить ігровий тиждень на внутрішній арені.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Рух" та "Олександрія", які поки що йдуть без втрати очок, зіграють у суботу та понеділок проти "Полісся" та "Шахтаря" відповідно.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 3 туру УПЛ

12 серпня, субота

"Чорноморець" — "Оболонь" — 15:00

"Колос" — "Верес" — 17:00

"Полісся" — "Рух" 17:00

13 серпня, неділя

"Минай" — "Дніпро-1" 13:00

"Ворскла" — "Зоря" 15:00

"Кривбас" — ЛНЗ 17:00

14 серпня, понеділок

"Шахтар" — "Олександрія" — 17:00

"Динамо" — "Металіст 1925" — перенесено.

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 2 туру

На першому етапі трансляції всіх матчів УПЛ на всіх платформах будуть безплатними!

З результатами та відеооглядами матчів 2 туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося про скандальне суддівство на київському дербі "Оболонь" — "Динамо" (2:4).