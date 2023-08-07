Чемпионат Украины по футболу, 3 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Из-за еврокубков лидер первенства пропустит третий тур
В субботу, 12 августа, матчем "Черноморец" — "Оболонь" стартует третий тут Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Киевское "Динамо" из-за участия в еврокубках пропустит игровую неделю на внутренней арене.
С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Рух" и "Александрия", которые пока идут без потери очков, сыграют в субботу и понедельник против "Полесья" и "Шахтера" соответственно.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 3 тура УПЛ
12 августа, суббота
"Черноморец" — "Оболонь" — 15:00
"Колос" — "Верес" — 17:00
"Полесье" — "Рух" 17:00
13 августа, воскресенье
"Минай" — "Днепр-1" 13:00
"Ворскла" — "Заря" 15:00
"Кривбасс" — ЛНЗ 17:00
14 августа, понедельник
"Шахтер" — "Александрия" — 17:00
"Динамо" — "Металлист 1925" — перенесен.
На первом этапе трансляции всех матчей УПЛ на всех платформах будут бесплатными!
С результатами и видеообзорами матчей 2 тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".
Ранее сообщалось о скандальном судействе на киевском дерби "Оболонь" — "Динамо" (2:4).