Чемпионат Украины по футболу, 3 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Из-за еврокубков лидер первенства пропустит третий тур

В субботу, 12 августа, матчем "Черноморец" — "Оболонь" стартует третий тут Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Киевское "Динамо" из-за участия в еврокубках пропустит игровую неделю на внутренней арене.

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Рух" и "Александрия", которые пока идут без потери очков, сыграют в субботу и понедельник против "Полесья" и "Шахтера" соответственно.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 3 тура УПЛ

12 августа, суббота

"Черноморец" — "Оболонь" — 15:00

"Колос" — "Верес" — 17:00

"Полесье" — "Рух" 17:00

13 августа, воскресенье

"Минай" — "Днепр-1" 13:00

"Ворскла" — "Заря" 15:00

"Кривбасс" — ЛНЗ 17:00

14 августа, понедельник

"Шахтер" — "Александрия" — 17:00

"Динамо" — "Металлист 1925" — перенесен.

Турнирная таблица УПЛ по итогам 2 тура

На первом этапе трансляции всех матчей УПЛ на всех платформах будут бесплатными!

С результатами и видеообзорами матчей 2 тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось о скандальном судействе на киевском дерби "Оболонь" — "Динамо" (2:4).