"Динамо" отримало солідний "бонус" перед грою у Лізі конференцій

Лідер Аріса пропустить гру

У "Аріса" серйозні проблеми перед грою у відповідь з "Динамо" в Лізі конференцій. Перша зустріч, що відбулася минулого тижня, завершилась перемогою греків із рахунком 1:0.

Як пише Gazzetta, у матчі-відповіді може не зіграти капітан грецького клубу Куеста Діас Хуліан.

Про це журналістам розповів наставник "Аріса" Апостолос Терзіс.

Поки невідомо, чи зможе голкіпер допомогти грекам у матчі проти "біло-синіх".

За даними джерела, воротар травмувався на тренуванні. 32-річний футболіст має підозру на розтягнення зв’язок. Замінити ветерана у воротах у найближчих матчах має екс-партнер Дмитра Чигринського за "Іонікосом" Лефтерісом Хутесіотисом.

Крім того, у матчі з "Динамо" точно не зіграють чеський захисник Якуб Брабець та еквадорський вінгер Кіке Саверіо. У той же час, коанді допоможе екс-капітан збірної Чехії Володимир Даріда.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться 17 серпня і почнеться о 20:00. Зустріч у румунському Бухаресті.

Раніше "Телеграф" писав про те, що гра з "Арісом" може стати останньою для тренера киян Мірчі Луческу.