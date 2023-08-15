"Динамо" получило солидный "бонус" перед ответной игрой в Лиге конференций

Лидер Ариса пропустит игру

У "Ариса" серьезные проблемы перед ответной игрой с "Динамо" в Лиге конференций. Первая встреча, которая состоялась на прошлой неделе, завершилась победой греков со счетом 1:0.

Как пишет Gazzetta, в ответном матче может не сыграть капитан греческого клуба Куэста Диас Хулиан.

Об этом журналистам рассказал наставник "Ариса" Апостолос Терзис.

Пока неизвестно сможет ли голкипер помочь грекам в матче против "бело-синих".

По данным источника, вратарь травмировался на тренировке. У 32-летнего футболиста подозрение на растяжение связок. Заменить ветерана в воротах в ближайших матчах должен экс-партнер Дмитрия Чигринского по "Ионикосу" Лефтерису Хутесиотису.

Кроме того, в матче с "Динамо" точно не сыграют чешский защитник Якуб Брабец и эквадорский вингер Кике Саверио. В то же время коанде поможет экс-капитан сборной Чехии Владимир Дарида.

Напомним, ответный матч состоится 17 августа и начнется в 20:00. Встреча состоитя в румынском Бухаресте.

Ранее "Телеграф" писал о том, что игра с "Арисом" может стать последней для тренера киевлян Мирчи Луческу.