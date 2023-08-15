"Динамо" получило солидный "бонус" перед ответной игрой в Лиге конференций
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Лидер Ариса пропустит игру
У "Ариса" серьезные проблемы перед ответной игрой с "Динамо" в Лиге конференций. Первая встреча, которая состоялась на прошлой неделе, завершилась победой греков со счетом 1:0.
Как пишет Gazzetta, в ответном матче может не сыграть капитан греческого клуба Куэста Диас Хулиан.
Об этом журналистам рассказал наставник "Ариса" Апостолос Терзис.
Пока неизвестно сможет ли голкипер помочь грекам в матче против "бело-синих".
По данным источника, вратарь травмировался на тренировке. У 32-летнего футболиста подозрение на растяжение связок. Заменить ветерана в воротах в ближайших матчах должен экс-партнер Дмитрия Чигринского по "Ионикосу" Лефтерису Хутесиотису.
Кроме того, в матче с "Динамо" точно не сыграют чешский защитник Якуб Брабец и эквадорский вингер Кике Саверио. В то же время коанде поможет экс-капитан сборной Чехии Владимир Дарида.
Напомним, ответный матч состоится 17 августа и начнется в 20:00. Встреча состоитя в румынском Бухаресте.
Ранее "Телеграф" писал о том, что игра с "Арисом" может стать последней для тренера киевлян Мирчи Луческу.