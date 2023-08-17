"Динамо" с трудом прошло "Арис" в Лиге конференций (видео)

Украинский гранд по сумме двух матчей прошел скромный греческий клуб

В четверг, 17 августа, "Динамо" в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 сыграло против "Ариса".

Встреча, проходившая в Бухаресте (Румыния) на стадионе "Жулешти", завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян в основное время и в экстра-таймы, а в серии пенальти более точными оказались футболисты "Динамо" (6:5). Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм стал настоящим провалом для киевлян. "Динамовцы" были хуже во всех компонентах, кроме владения мячом. Гости закономерно открыли счет — на 39-й минуте Невен Джурасек замкнул прострел партнера. Невероятно, но "динамовцы" тут же сравняли счет — на 45-й минуте Назар Волошин головой красиво переправил мяч в сетку ворот "Ариса" после блестящей передачи Сидорчука. Примечательно, что это был первый удар киевлян в створ ворот "Ариса".

Во втором тайме гости отдали мяч "динамовцам", сосредоточившись на обороне. Киевляне владели преимущество и создали несколько хороших моментов, один из которых привел к взятию ворот — на 85-й минуте Александр Караваев забил гол и перевел игру в экстра-таймы. В начале второго овертайма гости остались в меньшинстве после удаления Павичича (вторая желтая). Однако киевляне не сумели дожать соперника, и победитель определялся в серии послематчевых пенальти.

В футбольной лотерее удача была на стороне киевлян. За "Арис" не забили пенальти Менендес (вратарь) и Одубаджо (промах). За "Динамо" не забил Пэррис (вратарь).

Статистика матча Динамо - Арис

"Динамо" – "Арис" – 2:1 (по пенальти 6:5)

Первый матч – 0:1

Голы: Н.Волошин (45), Караваев (85) – Джурасек (39)

Предупреждения: Сирота (105+1), Андриевский (110) – Павичич (80), Пальма (82), Матаррита (89), Одубаджо (111)

Удаление: Павичич (106, вторая желтая карточка)

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик (Караваев, 72), Н.Волошин (Диалло, 82), Шапаренко (Андриевский, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский, Ярмоленко (Пэррис, 106), Ванат (Бенито, 106).

"Арис": Хутесиатис, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Дарида (Павичич, 75), Жан Жюль (Самора, 106), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матаррита, 82), Морон (Христодулопулос, 83), Моберг Карлссон (Менендес, 59).

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Арис" будет доступен здесь позднее.

В первой игре "Арис" добыл минимальную победу со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд отбора ЛК шагает киевский клуб. "Арис" вылетает из еврокубков.

По итогам жеребьевки в раунде плей-офф квалификации ЛК "Динамо" встретится с "Бешикташем".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пожаловался на греческих фанатов. Кроме того, в СМИ просочилась информация о том, что в случае вылета киевлян из еврокубков Мистер потеряет работу.