"Динамо" насилу пройшло "Аріс" у Лізі конференцій (відео)

Український гранд за сумою двох матчів пройшов скромний грецький клуб

У четвер, 17 серпня, "Динамо" в рамках матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 зіграло проти "Аріса".

Зустріч, що проходила в Бухаресті (Румунія) на стадіоні "Жулешті", завершилася з рахунком 2:1 на користь киян в основний час і в екстратайми, а в серії пенальті кращими виявилися футболісти "Динамо" (6:5). Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм став справжнім провалом для киян. "Динамівці" були гіршими у всіх компонентах, крім володіння м’ячем. Гості закономірно відкрили рахунок – на 39-й хвилині Невен Джурасек замкнув простріл партнера. Неймовірно, але "динамівці" відразу зрівняли рахунок — на 45-й хвилині Назар Волошин головою красиво переправив м’яч у сітку воріт "Аріса" після передачі Сидорчука. Примітно, що це був перший удар киян у площину воріт "Аріса".

У другому таймі гості віддали м’яч "динамівцям", зосередившись на обороні. Кияни володіли перевагою та створили кілька гарних моментів, один з яких призвів до взяття воріт — на 85-й хвилині Олександр Караваєв забив гол і перевів гру в екстратайми. На початку другого овертайму гості залишилися у меншості після видалення Павичича (друга жовта). Проте кияни не зуміли дотиснути суперника, і переможець визначався у серії післяматчевих пенальті.

У футбольній лотереї успіх був на боці киян. За "Аріс" не забили пенальті Менендес (воротар) та Одубаджо (промах). За "Динамо" не забив Перріс (воротар).

Статистика матчу Динамо - Аріс

"Динамо" – "Аріс" – 2:1 (по пенальті 6:5)

Перший матч – 0:1

Голи: Н.Волошин (45), Караваєв (85) – Джурасек (39)

Попередження: Сирота (105+1), Андрієвський (110) – Павичич (80), Пальма (82), Матарріта (89), Одубаджо (111)

Вилучення: Павичич (106, друга жовта картка)

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик (Караваєв, 72), Н.Волошин (Діалло, 82), Шапаренко (Андрієвський, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльський, Ярмоленко (Перріс, 106), Ванат (Беніто, 106).

"Аріс": Хутесіатіс, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 75), Жан Жюль (Самора, 106), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матарріта, 82), Морон (Хрістодулопулос, 83), Моберг-Карлссон (Менендес, 59).

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Аріс" буде доступний тут пізніше.

У першій грі "Аріс" здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох матчів до наступного раунду відбору ЛК крокує київський клуб. "Аріс" вилітає з єврокубків.

За підсумками жеребкування у раунді плей-офф кваліфікації ЛК "Динамо" зустрінеться з "Бешикташем" (Туреччина).

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поскаржився на грецьких фанатів. Крім того, у ЗМІ просочилася інформація про те, що у разі вильоту киян із єврокубків Містер втратить роботу.