"Динамівці" поставили на місце греків, які ображали героїв "Азовсталі", і нарвались на "путіна" (відео)

Протистояння між "Динамо" та "Арісом" проходило не лише на футбольному полі

У четвер, 17 серпня, київське "Динамо" у тяжкому протистоянні вибило "Аріс" з єврокубків (2:1, 6:5 за пенальті). Відразу після фінального свистка футболісти Біло-синіх вказали фанатам грецького клубу на їхнє місце.

Про це повідомляє "Телеграф". Після фінального свистка воротар Георгій Бущан та інші "динамівці" попрямували до трибун, де сиділи грецькі фани, а потім показали їм характерний жест.

Таким чином українські футболісти поставили ультрас "Аріса" на місце. Тиждень тому грецькі фанати вивісили на матчі у Салоніках антиукраїнські банери, на яких назвали "азовців" нацистами. Крім того, греки використовували радянську символіку, а також прапори бойовиків "ЛНР" та "ДНР".

"Динамівці" всією командою підтримали "Азов".

Крім того, в соцмережах клубу з’явився такий пост.

Фанати грецького клубу після флешмобу Біло-синіх не вигадали нічого кращого, ніж почати скандувати: "путін, путін, путін", передає telegram-канал What a goal.

Нагадаємо, кияни не вперше зустрічаються із фанатами, які скандували "путін". Минулого сезону вболівальники "Фенербахче" почали співати хвалебні пісні про президента рф після голу "Динамо" у ворота турецької команди. До речі, тоді "динамівці" вибили стамбульців із відбору Ліги чемпіонів, а УЄФА покарав Канарок за поведінку вболівальників.