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"Я тобі телефон в одне місце засуну": Дзюба отримав сміхотворний штраф за погрозу журналісту (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Артем Дзюба Новина оновлена 16 серпня 2023, 18:06
Артем Дзюба. Фото Screenshot

Футболіст прославився завдяки сексуальним скандалам

Скандального російського нападника "Локомотива" Артема Дзюби покарали за погрозу журналісту. Нещодавно Дзюба публічно підтримав президента рф володимира путіна.

За інформацією "РБ Спорт", Контрольно-дисциплінарний комітет Російського футбольного союзу (КДК РФС) дискваліфікував гравця. Повідомляється, що Дзюба отримав бан на 2 матчі умовно. Крім того, форварда оштрафовано на 50 тисяч рублів (близько 20 тисяч грн).

12 серпня Дзюба, який пропускав матч 4-го туру чемпіонату рф проти "Крильєв Совєтов" (1:1) через пошкодження, на парковці на території "РЖД Арени" нахамив журналісту після невинного питання. Журналіст запитав у гравця, чи образився він на слова експерта Ігоря Шалімова про те, що форвард заб’є цього сезону не більше двох голів.

"Слухай, ти дограєшся. Я тобі телефон в одне місце засуну. Ти мене зрозумів? Якщо ще раз підійдеш. Я тебе попередив останній раз. Потім прикро буде тобі. Ти мене зрозумів? Ще раз із таким питанням підійдеш…" — відповів Артем.

Раніше повідомлялося, що українські хакери нібито вирішили помститися Дзюбі за підтримку повномасштабного вторгнення рф, виклавши в мережу інтим-відео футболіста.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв звернувся до Дзюби.

Теги:
#Футбол #Росія #ФК Локомотив #Артем Дзюба