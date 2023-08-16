"Я тебе телефон в одно место засуну": Дзюба получил смехотворный штраф за угрозу журналисту (видео)
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Футболист прославился благодаря сексуальным скандалам
Скандальный российский нападающий "Локомотива" Артем Дзюба наказан за угрозу журналисту. Недавно Дзюба публично поддержал президента рф владимира путина.
По информации "РБ Спорт", Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал игрока условно.
Сообщается, что Дзюба получил бан на 2 матча условно. Кроме того, форвард оштрафован на 50 тысяч рублей (около 20 тысяч грн).
12 августа Дзюба, пропускавший матч 4-го тура чемпионата рф против "Крыльев Советов" (1:1) из-за повреждения, на парковке на территории "РЖД Арены" нахамил журналисту после безобидного вопроса. Журналист спросил у игрока, обижен ли он на слова эксперта Игоря Шалимова о том, что форвард забьет в нынешнем сезоне не больше двух голов.
"Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…" — ответил Артем.
Ранее сообщалось, что украинские хакеры якобы решили отомстить Дзюбе за поддержку полномасштабного вторжения рф, выложив в сеть интим-видео футболиста.
Напомним, бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев обратился к Дзюбе.