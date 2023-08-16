"Я тебе телефон в одно место засуну": Дзюба получил смехотворный штраф за угрозу журналисту (видео)

Футболист прославился благодаря сексуальным скандалам

Скандальный российский нападающий "Локомотива" Артем Дзюба наказан за угрозу журналисту. Недавно Дзюба публично поддержал президента рф владимира путина.

По информации "РБ Спорт", Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал игрока условно.

Сообщается, что Дзюба получил бан на 2 матча условно. Кроме того, форвард оштрафован на 50 тысяч рублей (около 20 тысяч грн).

12 августа Дзюба, пропускавший матч 4-го тура чемпионата рф против "Крыльев Советов" (1:1) из-за повреждения, на парковке на территории "РЖД Арены" нахамил журналисту после безобидного вопроса. Журналист спросил у игрока, обижен ли он на слова эксперта Игоря Шалимова о том, что форвард забьет в нынешнем сезоне не больше двух голов.

"Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…" — ответил Артем.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры якобы решили отомстить Дзюбе за поддержку полномасштабного вторжения рф, выложив в сеть интим-видео футболиста.

Напомним, бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев обратился к Дзюбе.