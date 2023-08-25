Футболист сборной Украины нашел новый клуб в Европе

Украинский хавбек сменил третью команду в Серии А

Бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Коваленко сменил клуб в Европе. Из "Аталанты" он перебрался в "Эмполи". Обе команды представляют итальянскую Серию А.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба. Там отметили, что речь идет об аренде с правом последующего выкупа прав на футболиста.

Финансовые детали сделки и соглашения с Коваленко в "Эмполи" раскрывать не стали.

В прошлом сезоне новый клуб украинского полузащитника финишировал на 14-м месте в турнирной таблице Серии А.

Напомним, что прошлый сезон Коваленко провел в аренде в "Специи". В составе итальянской команды он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. По истечению арендного соглашения "Специя" не стала выкупать права на украинца, хотя могла это сделать. Летом Коваленко вернулся в "Аталанту", контракт с которой рассчитан до лета 2025 года.

В Италию украинский футболист переехал в феврале 2021 года. Донецкий "Шахтер" тогда получил 700 тысяч евро компенсации за своего воспитанника.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно новый клуб в Европе нашел хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.