Этого не будет: тренер "Реала" разрушил надежды украинского вратаря Лунина

Украинцу придется искать новый клуб?

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти дал четко понять, что украинский вратарь Андрей Лунин не получит место в основном составе "королевского" клуба в этом сезоне.

По словам специалиста, основным стражем ворот в испанском клубе в этом сезоне будет Кепа, которого "Реал" арендовал у лондонского "Челси" на один сезон.

"Кепа хорошо адаптируется. Посмотрим, сыграет ли он в следующих матчах, но завтра сыграет Лунин.

Ротация между Кепой и Луниным? Не знаю, потому что правда в том, что Кепа уже на очень высоком уровне. У него много международного опыта, чего не хватает Лунину. Мы не будем применять ротацию слишком часто. Будет играть либо один, либо другой", — сказал он.

Напомним, что уже на выходных мадридский "Реал" сыграет против "Альмерии". В первом туре "королевский" клуб обыграл "Атлетик" и Лунин провел на поле все 90 минут. Он оставил свои ворота на замке.

Ранее "Телеграф" писал о том, что перед стартом нового сезона Лунин попал в немилость тренера "Реала". В сети всплыло видео, на котором наставник вратарей Сливочных Луис Льопис отчитывает украинца на глазах команды. После скандала на тренировке "Реал" поставил ценник на Лунина.