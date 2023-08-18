Луческу извинился за "позор" "Динамо": футболисты заступились за героев "Азовстали"

Скандал вокруг еврокубкового матча набирает оборотов

В Греции назвали поведение игроков "Динамо" после ответного матча 3-го квалификационного раунда против "Ариса" "позором", а главный тренер киевлян Мирча Луческу извинился за действия своих футболистов.

Соответствующий комментарий Мистера доступен на официальном сайте "Бело-синих". Румынский специалист извинился за то, что вратарь команды Георгий Бущан и другие игроки команды устроили некий флешмоб против ультрас "Ариса". В первом поединке фанаты греческого клуба оскорбили "азовцев", назвав их "нацистами".

"Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков.

Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами.

Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты "Ариса", – сказал Луческу.

Добавим, что главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис назвал поведение "динамовцев" "позором".

"Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Для такого большого клуба с такими большими футболистами стыдно подходить к болельщикам соперника и жестикулировать.

Вам нечего ходить к ним и жестикулировать. Браво нашим болельщикам.

Мы выступаем против насилия и стараемся его предотвращать. То, что произошло – позор", — цитирует Терзиса gazzetta.gr.

Как "динамовцы" потроллили ультрас "Ариса"

Видеообзор матча "Динамо" — "Арис":

Напомним, по итогам жеребьевки раунда плей-офф ЛК "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа".

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" вылетел в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против словацкого "Спартака" (Трнава).