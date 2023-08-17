"Днепр-1" дал бой "Славии" после унизительного поражения в Лиге Европы (видео)

Украинская команда вылетела в Лигу конференций

В четверг, 17 августа, "Днепр-1" в рамках ответного матча квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 принимал "Славию" (Прага).

Встреча проходившая в Кошице (Словакия) на одноименной городской арене, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

"Днепр-1" вышел вперед благодаря пушечному удару Валентина Рубчинского, который отличился под занавес первой половины встречи. А в начале второго тайма чехи сравняли счет, выведя Вацлава Юречку на ударную позицию. Форвард, избежав положения вне игры, реализовал выход один на один против Кинарейкина. В итоге поединок завершился вничью.

"Днепр-1" – "Славия" – 1:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Рубчинский (45+1) – Юречка (52).

Предупреждения: Гуцуляк (25), Бабенко (70).

"Днепр-1": Кинарейкин, Каплиенко, Кравец (Сваток, 73), Сарапий, Пасич, Бабенко, Пихаленок (Леднев, 73), Рубчинский (Танчик, 77), Горбунов (Кивинда, 64), Гуцуляк, Филиппов (Билл, 64).

"Славия": Коларж, Масопуст (Доудера, 70), Голеш, Усу, Провод, Зафейрис, Оскар (Громада, 85), Шранц (Влчек, 70), Шевчик, Юречка (Юрасек, 85), Ван Бюрен (Хитил, 75).

Статистика матча Днепр-1 - Славия

Полный видеообзор встречи "Днепр-1" — "Славия" будет доступен здесь позднее.

Первая игра, которая проходила в Праге, завершилась разгромной победой чехов со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей, в раунд плей-офф ЛЕ шагает "Славия". Днепряне вылетели в раунд плей-офф Лиги конференций.

К слову, по итогам жеребьевки раунда плей-офф еврокубков "Славия" встретится с луганской "Зарей" в ЛЕ, а "Днепр-1" сыграет в ЛК против ФК "Спартак" Трнава (Словакия).

Напомним, из-за провалов украинских клубов в отборе еврокубков Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА.