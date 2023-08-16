"Днепр-1" - "Славия": прямая видеотрансляция второго матча Лиги Европы

Украинский клуб должен совершить футбольное чудо, чтобы пройти чехов

В четверг, 17 августа, "Днепр-1" в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 сыграет против пражской "Славии" (Чехия). В первой игре чехи попросту уничтожили днепрян на поле со счетом 3:0.

Прямая видеотрансляция второй игры "Славия" — "Днепр-1" доступна на YouTube-канале Football Hub. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Днепр-1" — "Славия"

"Днепр-1" после продажи Артема Довбика потерял огромный потенциал в своих атаках, что привело к беззубой игре в Праге. Специалисты не верят в украинский клуб и во втором матче со "Славией". К слову, игру "Днепр-1" — "Славия" покажут в Украине бесплатно и на других платформах.

Напомним, по итогам жеребьевки раунда плей-офф, если "Днепр-1" пройдет "Славию", то встретится в решающем раунде отбора ЛЕ с луганской "Зарей". Если днепряне проиграют чехам, то им предстоит "схватка" за групповой этап Лиги конференций с победителем противостояния "Лех" Познань (Польша) — "Спартак" Трнава (Словакия).

Ранее сообщалось, что неудачный старт украинских команд в еврокубках сильно повлиял на расклад сил в таблице коэффициентов УЕФА.