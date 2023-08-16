"Дніпро-1" - "Славія": пряма відеотрансляція другого матчу Ліги Європи

Український клуб має здійснити футбольне диво, щоб пройти чехів

У четвер, 17 серпня, "Дніпро-1" у рамках матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 зіграє проти празької "Славії" (Чехія). У першій грі чехи просто знищили дніпрян на полі з рахунком 3:0.

Пряма відеотрансляція другої гри "Славія" — "Дніпро-1" доступна на YouTube-каналі Football Hub. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу-відповіді 3-го відбіркового раунду Ліги Європи "Дніпро-1" — "Славія"

"Дніпро-1" після продажу Артема Довбика втратив величезний потенціал у своїх атаках, що призвело до беззубої гри у Празі. Фахівці не вірять в український клуб і у другому матчі зі "Славією". До речі, гру "Дніпро-1" — "Славія" покажуть в Україні безплатно на багатьох платформах.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування раунду плей-офф, якщо "Дніпро-1" пройде "Славію", то зустрінеться у вирішальному раунді відбору ЛЄ із луганською "Зорею". Якщо дніпряни програють чехам, то їх чекає "бій" за груповий етап Ліги конференцій з переможцем протистояння "Лех" Познань (Польща) — "Спартак" Трнава (Словаччина).

Раніше повідомлялося, що невдалий старт українських команд у єврокубках сильно вплинув на розклад сил у таблиці коефіцієнтів УЄФА.