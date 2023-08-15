"Дніпро-1" — "Славія": що кажуть букмекери

Українському клубу пророкують виліт у Лігу конференцій

У четвер, 17 серпня, "Дніпро-1" проведе другий поєдинок у кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 проти чеської "Славії". У першій зустрічі празька команда розбила український клуб із рахунком 3:0. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Славія".

Фахівці не вірять в успіх українського клубу у грі у відповідь. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Дніпра-1" аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 4,50-4,85. Водночас нічия та успіх "Славії" ймовірніші — коефіцієнти 3,80-4,00 та 1,70-1,73 відповідно. Favbet оцінює можливість перемоги українського клубу у 20%, а чеського — в 56%.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" — "Славія" (основний час)

Favbet: (перемога "Дніпра-1" 4,85 — нічия 4,00 — перемога "Славії" 1,72)

William Hill: (4,75 — 3,80 — 1,70)

Bwin: (4,50 — 3,90 — 1,73)

Матч "Дніпро-1" — "Славія" відбудеться у Кошице (Словаччина) на однойменній міській арені. Цей поєдинок буде доступним для перегляду в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування раунду плей-офф, якщо "Дніпро-1" пройде "Славію", то зустрінеться в останньому раунді відбору ЛЄ із луганською "Зорею". Якщо дніпряни програють чехам, то їх чекає дуель у вирішальному раунді кваліфікації Ліги конференцій з переможцем протистояння "Лех" Познань (Польща) — "Спартак" Трнава (Словаччина).