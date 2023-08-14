"Дніпро-1" — "Славія": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги Європи

Український клуб знаходиться за крок від вильоту з Ліги Європи

У четвер, 17 серпня, "Дніпро-1" проведе другий поєдинок проти "Славії" (Прага) у рамках відбору Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24. Напередодні український клуб розгромно поступився чехам з рахунком 0:3. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Славія".

Гру "Дніпра-1" проти чеського клубу в прямому ефірі покажуть телеканал "Уніан ТБ" та Youtube-канал FootballHub. Крім того, зустріч можна переглянути безкоштовно на платформі "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч-відповідь "Дніпро-1" — "Славія" відбудеться в Кошице (Словаччина) на місцевій футбольній арені, початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Для виходу в наступний раунд ЛЄ українському клубу необхідно перемагати "Славію" мінімум із різницею у 3 м’ячі.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування раунду плей-офф, якщо "Дніпро-1" пройде "Славію", то зустрінеться у битві за групу ЛЄ із луганською "Зорею". Якщо дніпряни програють чехам, то їх чекає дуель за груповий етап Ліги конференцій з переможцем протистояння "Лех" Познань (Польща) — "Спартак" Трнава (Словаччина).

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" примудрився втратити очки у матчі 3-го туру чемпіонату України проти "Минаю".