"Днепр-1" - "Славия": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги Европы

Украинский клуб находится в шаге от вылета из Лиги Европы

В четверг, 17 августа, "Днепр-1" проведет второй поединок против "Славии" (Прага) в рамках отбора Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. Накануне украинский клуб разгромно уступил чехам со счетом 0:3. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Славия".

Игру "Днепра-1" против чешского клуба в прямом эфире покажут телеканал "Уніан ТБ" и Youtube-канал FootballHub. Кроме того, встречу можно посмотреть бесплатно на платформе "Київстар ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Ответный матч "Днепр-1" — "Славия" состоится в Кошице (Словакия) на местной футбольной арене, начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Для выхода в следующий раунд ЛЕ украинскому клубу необходимо побеждать "Славию" минимум с разницей в 3 мяча.

Напомним, по итогам жеребьевки раунда плей-офф, если "Днепр-1" пройдет "Славию", то встретится в битве за группу ЛЕ с луганской "Зарей". Если днепряне проиграют чехам, то им предстоит дуэль за групповой этап Лиги конференций с победителем противостояния "Лех" Познань (Польша) — "Спартак" Трнава (Словакия).

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" умудрился потерять очки в матче 3-го тура чемпионата Украины против "Миная".