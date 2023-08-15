"Днепр-1" - "Славия": что говорят букмекеры

Украинскому клубу пророчат вылет в Лигу конференций

В четверг, 17 августа, "Днепр-1" проведет второй поединок в квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 против чешской "Славии". В первой встречи пражская команда разбила украинский клуб со счетом 3:0. На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн видеотрансляция матча "Днепр-1" — "Славия".

Специалисты не верят в успех украинского клуба в ответной игре. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Днепра-1" аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 4,50-4,85. В то же время ничья и успех "Славии" более вероятны — коэффициенты 3,80-4,00 и 1,70-1,73 соответственно. Favbet оценивает вероятность победы украинского клуба в 20%, а чешского — в 56%.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" — "Славия" (основное время)

Favbet: (победа "Днепра-1" 4,85 — ничья 4,00 — победа "Славии" 1,72)

William Hill: (4,75 — 3,80 — 1,70)

Bwin: (4,50 — 3,90 — 1,73)

Матч "Днепр-1" — "Славия" состоится в Кошице (Словакия) на одноименной городской арене. Этот поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине.

Напомним, по итогам жеребьевки раунда плей-офф, если "Днепр-1" пройдет "Славию", то встретится в последнем раунде отбора ЛЕ с луганской "Зарей". Если днепряне проиграют чехам, то им предстоит дуэль в решающем раунде квалификации Лиги конференций с победителем противостояния "Лех" Познань (Польша) — "Спартак" Трнава (Словакия).