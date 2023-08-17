"Дніпро-1" дав бій "Славії" після принизливої поразки у Лізі Європи (відео)
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Українська команда вилетіла у Лігу конференцій
У четвер, 17 серпня, "Дніпро-1" у рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 приймав "Славію" (Прага).
Зустріч, що проходила у Кошице (Словаччина) на однойменній міській арені, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".
"Дніпро-1" вийшов уперед завдяки гарматному удару Валентина Рубчинського, який відзначився під завісу першої половини зустрічі. А на початку другого тайму чехи зрівняли рахунок, вивівши Вацлава Юречку на ударну позицію. Форвард, уникнувши положення поза грою, реалізував вихід віч-на-віч проти Кінарейкіна. У результаті двобій завершився внічию.
"Дніпро-1" – "Славія" – 1:1 (перший матч — 0:3)
Голи: Рубчинський (45+1) — Юречка (52).
Попередження: Гуцуляк (25), Бабенко (70).
"Дніпро-1": Кінарейкін, Каплієнко, Кравець (Сваток, 73), Сарапій, Пасіч, Бабенко, Піхальонок (Лєднєв, 73), Рубчинський (Танчик, 77), Горбунов (Ківінда, 64), Гуцуляк, Філіппов (Білл, 64).
"Славія": Коларж, Масопуст (Доудера, 70), Голеш, Усу, Провод, Зафейріс, Оскар (Громада, 85), Шранц (Влчек, 70), Шевчік, Юречка (Юрасек, 85), Ван Бюрен (Хитіл, 75).
Повний відеоогляд зустрічі "Дніпро-1" — "Славія":
Перша гра, що проходила у Празі, завершилася розгромною перемогою чехів із рахунком 3:0. Таким чином, за сумою двох матчів у раунд плей-офф ЛЄ крокує "Славія". Дніпряни вилетіли у раунд плей-офф Ліги конференцій.
До речі, за підсумками жеребкування раунду плей-офф єврокубків "Славія" зустрінеться із луганською "Зорею" у ЛЄ, а "Дніпро-1" зіграє у ЛК проти ФК "Спартак" Трнава (Словаччина).
Нагадаємо, через провали українських клубів у відборі єврокубків Україна опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.