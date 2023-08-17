"Дніпро-1" дав бій "Славії" після принизливої поразки у Лізі Європи (відео)

Українська команда вилетіла у Лігу конференцій

У четвер, 17 серпня, "Дніпро-1" у рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2023/24 приймав "Славію" (Прага).

Зустріч, що проходила у Кошице (Словаччина) на однойменній міській арені, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

"Дніпро-1" вийшов уперед завдяки гарматному удару Валентина Рубчинського, який відзначився під завісу першої половини зустрічі. А на початку другого тайму чехи зрівняли рахунок, вивівши Вацлава Юречку на ударну позицію. Форвард, уникнувши положення поза грою, реалізував вихід віч-на-віч проти Кінарейкіна. У результаті двобій завершився внічию.

"Дніпро-1" – "Славія" – 1:1 (перший матч — 0:3)

Голи: Рубчинський (45+1) — Юречка (52).

Попередження: Гуцуляк (25), Бабенко (70).

"Дніпро-1": Кінарейкін, Каплієнко, Кравець (Сваток, 73), Сарапій, Пасіч, Бабенко, Піхальонок (Лєднєв, 73), Рубчинський (Танчик, 77), Горбунов (Ківінда, 64), Гуцуляк, Філіппов (Білл, 64).

"Славія": Коларж, Масопуст (Доудера, 70), Голеш, Усу, Провод, Зафейріс, Оскар (Громада, 85), Шранц (Влчек, 70), Шевчік, Юречка (Юрасек, 85), Ван Бюрен (Хитіл, 75).

Статистика матчу Дніпро-1 — Славія

Повний відеоогляд зустрічі "Дніпро-1" — "Славія":

Перша гра, що проходила у Празі, завершилася розгромною перемогою чехів із рахунком 3:0. Таким чином, за сумою двох матчів у раунд плей-офф ЛЄ крокує "Славія". Дніпряни вилетіли у раунд плей-офф Ліги конференцій.

До речі, за підсумками жеребкування раунду плей-офф єврокубків "Славія" зустрінеться із луганською "Зорею" у ЛЄ, а "Дніпро-1" зіграє у ЛК проти ФК "Спартак" Трнава (Словаччина).

Нагадаємо, через провали українських клубів у відборі єврокубків Україна опустилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.