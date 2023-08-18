Луческу вибачився за "ганьбу" "Динамо": футболісти заступилися за героїв "Азовсталі"

Скандал навколо єврокубкового матчу набирає обертів

У Греції назвали поведінку гравців "Динамо" після матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду проти "Аріса" "ганьбою", а головний тренер киян Мірча Луческу вибачився за дії своїх футболістів.

Відповідний коментар Містера доступний на офіційному сайті "Біло-синіх". Румунський фахівець вибачився за те, що воротар команди Георгій Бущан та інші гравці команди влаштували флешмоб проти ультрас "Аріса". У першому поєдинку фанати грецького клубу образили "азовців", назвавши їх "нацистами".

"Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити аших гравців. Я не підтримую цього і вибачаюся, але ви повинні розуміти наших футболістів.

Тому що вони бачили банери фанатів "Аріса" проти України, проти військових. Я, звичайно, не можу погодитися з деякими жестами. Сподіваюся, такого більше не повториться у майбутньому.

Я сам не очікував такого. Але реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати "Аріса", – сказав Луческу.

Додамо, що головний тренер "Аріса" Апостолос Терзіс назвав поведінку "динамівців" "ганьбою".

"Ми тут, щоб запобігати насильству, а не підбурювати його. Для такого великого клубу з такими великими футболістами соромно підходити до вболівальників суперника та жестикулювати.

Вам нема чого ходити до них і жестикулювати. Браво нашим уболівальникам.

Ми виступаємо проти насильства і намагаємось його запобігати. Те, що сталося – ганьба", — цитує Терзіса gazzetta.gr.

Як "динамівці" потролили ультрас "Аріса"

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Аріс":

Нагадаємо, за підсумками жеребкування раунду плей-офф ЛК "Динамо" зіграє проти турецького "Бешикташа".

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" вилетів у раунд плей-офф Ліги конференцій, де зіграє проти словацького "Спартака" (Трнава).