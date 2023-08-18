Луческу вибачився за "ганьбу" "Динамо": футболісти заступилися за героїв "Азовсталі"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Скандал навколо єврокубкового матчу набирає обертів
У Греції назвали поведінку гравців "Динамо" після матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду проти "Аріса" "ганьбою", а головний тренер киян Мірча Луческу вибачився за дії своїх футболістів.
Відповідний коментар Містера доступний на офіційному сайті "Біло-синіх". Румунський фахівець вибачився за те, що воротар команди Георгій Бущан та інші гравці команди влаштували флешмоб проти ультрас "Аріса". У першому поєдинку фанати грецького клубу образили "азовців", назвавши їх "нацистами".
"Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити аших гравців. Я не підтримую цього і вибачаюся, але ви повинні розуміти наших футболістів.
Тому що вони бачили банери фанатів "Аріса" проти України, проти військових. Я, звичайно, не можу погодитися з деякими жестами. Сподіваюся, такого більше не повториться у майбутньому.
Я сам не очікував такого. Але реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати "Аріса", – сказав Луческу.
Додамо, що головний тренер "Аріса" Апостолос Терзіс назвав поведінку "динамівців" "ганьбою".
"Ми тут, щоб запобігати насильству, а не підбурювати його. Для такого великого клубу з такими великими футболістами соромно підходити до вболівальників суперника та жестикулювати.
Вам нема чого ходити до них і жестикулювати. Браво нашим уболівальникам.
Ми виступаємо проти насильства і намагаємось його запобігати. Те, що сталося – ганьба", — цитує Терзіса gazzetta.gr.
Нагадаємо, за підсумками жеребкування раунду плей-офф ЛК "Динамо" зіграє проти турецького "Бешикташа".
Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" вилетів у раунд плей-офф Ліги конференцій, де зіграє проти словацького "Спартака" (Трнава).