Цього не буде: тренер "Реала" зруйнував сподівання українського воротаря Луніна

Українцеві доведеться шукати новий клуб?

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті дав чітко зрозуміти, що український воротар Андрій Лунін не отримає місце в основному складі "королівського" клубу цього сезону.

За словами фахівця, основним вартовим воріт в іспанському клубі цього сезону буде Кепа, якого "Реал" орендував у лондонського "Челсі" на один сезон.

"Кепа добре адаптується. Подивимося, чи він зіграє в наступних матчах, але завтра зіграє Лунін.

Ротація між Кепою та Луніним? Не знаю, бо правда, що Кепа вже на дуже високому рівні. Має багато міжнародного досвіду, чого не вистачає Луніну. Ми не будемо застосовувати ротацію надто часто. Гратиме або один, або інший", — сказав він.

Нагадаємо, що вже у вихідні мадридський "Реал" зіграє проти "Альмерії". У першому турі "королівський" клуб обіграв "Атлетік" і Лунін провів на полі усі 90 хвилин. Він залишив свої ворота на замку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що перед стартом нового сезону Лунін потрапив у немилість тренера "Реала". У мережі спливло відео, на якому наставник воротарів Вершкових Луїс Льопіс вичитує українця на очах команди. Після скандалу на тренуванні "Реал" поставив цінник на Луніна.