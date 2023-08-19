Официально: Малиновский нашел новый клуб в Европе

Футболист продолжит карьеру в Италии

Полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский стал игроком "Дженоа". Накануне сообщалось об интересе к украинцу со стороны клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

О переходе хавбека сообщает пресс-служба "Дженоа" в Twitter. Итальянский клуб арендовал Малиновского с правом выкупа.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Дженоа" арендовала украинского футболиста, а по окончании сезона получит опцию покупки игрока за 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что Малиновским интересуются турецкий "Бешикташ" и итальянский "Торино". По информации СМИ, Руслан изъявил желание играть в Италии, ведь хочет вернуться в эту страну. До "Марселя" украинец играл за "Аталанту" из Бергамо. К слову, о трансфере Руслана заговорили после того, как украинец не попал в заявку "Марселя" на Лигу чемпионов и Лигу 1.

Добавим, "Дженоа" хорошо знакома украинским болельщикам. Легенда украинского футбола Андрей Шевченко возглавил кризисный клуб в ноябре 2021 года, однако не сумел исправить ситуацию и потерял работу уже в начале 2022 года.