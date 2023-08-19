Офіційно: Маліновський знайшов новий клуб у Європі

Футболіст продовжить кар’єру в Італії

Півзахисник "Марселя" та збірної України Руслан Маліновський став гравцем "Дженоа". Напередодні повідомлялося про інтерес до українця з боку клубу Англійської прем’єр-ліги (АПЛ).

Про перехід хавбека повідомляє пресслужба "Дженоа" у Twitter. Італійський клуб орендував Маліновського із правом викупу.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "Дженоа" орендувала українського футболіста, а по закінченні сезону отримає опцію купівлі гравця за 10 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Маліновським цікавляться турецький "Бешикташ" та італійський "Торіно". За інформацією ЗМІ, Руслан виявив бажання грати в Італії, адже хоче повернутися до цієї країни. До "Марселя" українець грав за "Аталанту" із Бергамо. До речі, про трансфер Руслана заговорили після того, як українець не потрапив у заявку "Марселя" на Лігу чемпіонів та Лігу 1.

Додамо, "Дженоа" добре знайома українським уболівальникам. Легенда українського футболу Андрій Шевченко очолив кризовий клуб у листопаді 2021 року, проте не зумів виправити ситуацію та втратив роботу вже на початку 2022 року.