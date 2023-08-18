Український клуб хоче розвивати "футбольний туризм": у мережі вже жорстко критикують

В УПЛ не проти такої ідеї

Представник УПЛ "Верес" нещодавно виступив із несподіваною пропозицією. Рівненський клуб зібрався запросити до свого складу людину, яка буде готова заплатити гроші, щоб пограти на рівні Прем’єр-ліги.

На ситуацію вже відреагували у керівництві УПЛ. Там уточнили, що не виступають проти такої ідеї.

"Якщо заявку футболіста проведуть відповідно до положень регламенту змагань — нададуть перелік документів, серед яких контракт, заявковий лист, довідка про медогляд і так далі — УПЛ не матиме підстав відмовити в реєстрації гравця", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що "Верес" погодився прийняти в команду абсолютно будь-яку людину, яка навіть не є професійним футболістом. Відбір буде представлений у вигляді аукціону, а стартова ціна складає 500 тисяч гривень. Відбір хочуть завершити у найближчі два тижні.

Керівництво наголосило, що виручені з аукціону гроші клуб направить на дитячу академію.

У коментарях користувачі не поділяють таку ідею.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в українському футболі новий скандал.