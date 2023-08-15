Чемпіонат Англії з футболу, 2 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У першості Англії зустрінуться найзабивніші команди

У п’ятницю, 18 серпня, матчем "Ноттінгем Форест" — "Шефілд Юнайтед" стартує 2-й тур Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Напередодні стало відомо про інтерес клубу АПЛ до українця Руслана Маліновського.

З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі туру зустрінуться "Ман Сіті" та "Ньюкасл" (19.08). Крім того, цього ж дня "Тоттенгем" прийме "Манчестер Юнайтед". У неділю, 20 серпня, на вболівальників чекає Лондонське дербі, в якому "Вест гем" зіграє з "Челсі" Михайла Мудрика.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 2 туру АПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 18 серпня

"Ноттінгем Форест" — "Шеффілд Юнайтед" — 21:45 — setantasports.com

Субота, 19 серпня

"Фулгем" — "Брентфорд" — 17:00 — setantasports.com

"Ліверпуль" — "Борнмут" — 17:00 — setantasports.com

"Вулвергемптон" — "Брайтон" — 17:00 — setantasports.com

"Тоттенгем" — "Манчестер Юнайтед" — 19:30 — setantasports.com

"Манчестер Сіті" — "Ньюкасл" — 22:00 — setantasports.com

Неділя, 20 серпня

"Астон Вілла" — "Евертон" — 16:00 — setantasports.com

"Вест Гем" — "Челсі" — 18:30 — setantasports.com

Понеділок, 21 серпня

"Крістал Пелас" — "Арсенал" — 22:00 — setantasports.com

"Лутон" — "Бернлі" — перенесено через ремонт стадіону господарів.

Турнірна таблиця АПЛ за підсумками 1 туру

З результатами та відеооглядами матчів 1 туру АПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, Мудрик не став заявляти в поліцію на фаната, який світив йому лазерною указкою в обличчя під час матчу АПЛ.