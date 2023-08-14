Мудрик урятував фаната від в’язниці

Михайло не причаїв образу на вболівальника суперників

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик не став заявляти в поліцію на фаната, який світив йому лазерною указкою в обличчя в матчі 34-го туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 проти "Арсеналу" (1:3).

Про це Михайло розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Бомбардир". Один з уболівальників у тому поєдинку світив лазерною указкою в обличчя українцю. Пізніше його затримала поліція. Мудрик не причаїв образу на фаната і не став висувати проти нього звинувачення.

— Ти читав, що заарештували того чувака, який світив тобі лазером? Як ти до цього ставишся взагалі?

— Коли він сидів в ізоляторі, мені зателефонували й сказали: "Ти зараз вирішуєш, що зробити стосовно нього". Його могли посадити. Вже не пам’ятаю, може на місяць, щось таке.

Я сказав: "Та можете просто його відпустити". Просто вирішив. Нехай відпускають, — заявив Мудрик.

У поточне міжсезоння Мудрик забив свій дебютний гол за "Челсі". На старті АПЛ лондонці не зуміли обіграти "Ліверпуль" (1:1), а Михайло не використав вірний гольовий момент наприкінці поєдинку.