Чемпіонат Англії з футболу, 1 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Найсильніша ліга світу стартує у серпні
У п’ятницю, 11 серпня, матчем "Бернлі" — "Манчестер Сіті" стартує сезон 2023/24 в Англійській Прем’єр-лізі (АПЛ). Минулої кампанії Городяни виграли требл, включаючи перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА.
З розкладом, результатами матчів АПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі туру "Челсі" Михайла Мудрика зіграє проти "Ліверпуля" (13:08).
Розклад, результати та відеоогляди матчів 1 туру АПЛ
11 серпня, п’ятниця
"Бернлі" — "Манчестер Сіті" — 22:00 — setantasports.com
12 серпня, субота
"Арсенал" — "Ноттінгем Форест" — 14:30 — setantasports.com
"Борнмут" — "Вест Гем" — 17:00 — setantasports.com
"Брайтон" — "Лутон" — 17:00 — setantasports.com
"Евертон" — "Фулхем" — 17:00 — setantasports.com
"Шефілд Юнайтед" — "Крістал Пелас" — 17:00 — setantasports.com
"Ньюкасл" — "Астон Вілла" — 19:30 — setantasports.com
13 серпня, неділя
"Брентфорд" — "Тоттенгем" — 16:00 — setantasports.com
"Челсі" — "Ліверпуль" — 18:30 — setantasports.com
14 серпня, понеділок
"Манчестер Юнайтед" — "Вулвергемптон" — 22:00 — setantasports.com
Раніше повідомлялося, що "Челсі" цікавиться воротарем збірної України Анатолієм Трубіним. Пізніше стало відомо, що кіпер переходить до португальської "Бенфіки".