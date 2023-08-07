Чемпионат Англии по футболу, 1 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Самая сильная лига мира стартует в августе
В пятницу, 11 августа, матчем "Бернли" — "Манчестер Сити" стартует сезон 2023/24 в Английской Премьер-лиге (АПЛ). В прошлой кампании Горожане выиграли требл, включая победу в Лиге чемпионов УЕФА.
С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре тура "Челси" Михаила Мудрика сыграет против "Ливерпуля" (13.08).
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1 тура АПЛ
11 августа, пятница
"Бернли" — "Манчестер Сити" — 22:00 — setantasports.com
12 августа, суббота
"Арсенал" — "Ноттингем Форест" — 14:30 — setantasports.com
"Борнмут" — "Вест Хэм" — 17:00 — setantasports.com
"Брайтон" — "Лутон" — 17:00 — setantasports.com
"Эвертон" — "Фулхэм" — 17:00 — setantasports.com
"Шеффилд Юнайтед" — "Кристал Пэлас" — 17:00 — setantasports.com
"Ньюкасл" — "Астон Вилла" — 19:30 — setantasports.com
13 августа, воскресенье
"Брентфорд" — "Тоттенхэм" — 16:00 — setantasports.com
"Челси" — "Ливерпуль" — 18:30 — setantasports.com
14 августа, понедельник
"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон" — 22:00 — setantasports.com
Ранее сообщалось, что "Челси" интересуется вратарем сборной Украины Анатолием Трубиным. Позднее стало известно, что кипер переходит в португальскую "Бенфику".