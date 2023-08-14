Мудрик спас фаната от тюрьмы

Михаил не затаил обиду на болельщика соперников

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик не стал заявлять в полицию на фаната, который светил ему лазерной указкой в лицо в матче 34-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23 против "Арсенала" (1:3).

Об этом Михаил рассказал в интервью на YouTube-канале Бомбардир. Один из болельщиков в том поединке светил лазерной указкой в лицо украинцу. Позже его задержала полиция. Мудрик не затаил обиду на фаната и не стал відвигать против него обвинения.

— Ты читал, что арестовали того чувака, который светил тебе лазером? Как ты к этому относишься вообще?

— Когда он сидел в изоляторе, мне позвонили и сказали: "Ты сейчас решаешь, что сделать в отношении его". Его могли посадить. Уже не помню, на сколько — может, месяц, что-то такое.

Я сказал: "Да можете просто его отпустить". Просто так решил. Пусть отпускают, — заявил Мудрик.

В текущее межсезонье Мудрик забил свой дебютный гол за "Челси". На старте АПЛ лондонцы не сумели обыграть "Ливерпуль" (1:1), а Михаил не использовал верный голевой момент в концовке поединка.