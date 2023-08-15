Чемпионат Англии по футболу, 2 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В первенстве Англии встретятся самые забивные команды

В пятницу, 18 августа, матчем "Ноттингем Форест" — "Шеффилд Юнайтед" стартует 2-й тур Английской премьер-лиги (АПЛ). Накануне стало известно об интересе клуба АПЛ к украинцу Руслану Малиновскому.

С расписанием, результатами матчей АПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре тура встретятся "Ман Сити" и "Ньюкасл" (19.08). Кроме того, в этот же день "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед". В воскресенье, 20 августа, болельщиков ожидает Лондонское дерби, в котором "Вест Хэм" сразится с "Челси" Михаила Мудрика.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 2 тура АПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 18 августа

"Ноттингем Форест" — "Шеффилд Юнайтед" — 21:45 — setantasports.com

Суббота, 19 августа

"Фулхэм" — "Брентфорд" — 17:00 — setantasports.com

"Ливерпуль" — "Борнмут" — 17:00 — setantasports.com

"Вулверхэмптон" — "Брайтон" — 17:00 — setantasports.com

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед" — 19:30 — setantasports.com

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл" — 22:00 — setantasports.com

Воскресенье, 20 августа

"Астон Вилла" — "Эвертон" — 16:00 — setantasports.com

"Вест Хэм" — "Челси" — 18:30 — setantasports.com

Понедельник, 21 августа

"Кристал Пэлас" — "Арсенал" — 22:00 — setantasports.com

"Лутон" — "Бернли" — перенесен из-за ремонта стадиона хозяев.

Турнирная таблица АПЛ по итогам 1 тура

С результатами и видеообзорами матчей 1 тура АПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, Мудрик не стал заявлять в полицию на фаната, который светил ему лазерной указкой в лицо во время матча АПЛ.