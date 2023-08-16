Українці відмовилися тиснути руку росіянам на чемпіонаті світу: у рф істерять (відео)

Організатори з розумінням поставилися до скасування рукостискань, а ось у росії назвали це безумством

Українські спортсмени відмовилися тиснути руки "нейтральним" атлетам з рф та Білорусі на чемпіонаті світу з боротьби U-20 в Аммані (Йорданія). Напередодні на ЧС-2023 з фехтування в Мілані українська шаблістка Ольга Харлан після перемоги не потиснула руку росіянці Анні Смірновій.

Президент Федерації спортивної боротьби росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі у коментарі для "Матч ТВ" закотив істерику через це. Він назвав цю ситуацію "божевіллям", лицемірно додавши, що спорт має залишатися поза політикою.

"Божевіллю немає межі. Скаржитися у нас ніхто не буде, треба бути сильними й перемагати. А спорт має бути поза політикою", — заявив Маміашвілі.

Нагадаємо, протягом ігрових днів 14-15 серпня одразу трьом українським борцям довелося зустрітися на килимі з "нейтральними" опонентами. У категоріях вільної боротьби до 79, 97 та 125 кг українці Алім Месуветов, Іван Примаченко та Володимир Кочанов боролися з "нейтральними" Ібрагімом Кадієвим з рф та білорусами Владиславом Козловим та Олександром Градовкіним відповідно.

Примаченко та Кочанов перемогли своїх суперників на шляху до фіналу та чвертьфіналу відповідно. Месуветов закінчив виступи у втішних сутичках. Додамо, що Іван став віцечемпіоном світу U-20.

Раніше Україна закликала скасувати обов’язкові рукостискання і поклони на міжнародних змаганнях, де виступають українські, російські або білоруські атлети, через що в росії почалася істерика.

Нагадаємо, український парламент схвалив звернення до лідерів іноземних держав із пропозицією заборонити в’їзд на їхню територію російським та білоруським спортсменам. Примітно, що ЧС-2023 U-20 з боротьби повинен був пройти в Польщі, але першість перенесли до Йорданії через відмову польської сторони видавати візи росіянам.