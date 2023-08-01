І тут невдача: росіяни зганьбилися з фейком про фехтувальницю Харлан (фото)

росіяни ніяк не заспокояться через події на ЧС у Мілані

Проросійські Телеграм-канали та інші ресурси активно почали розповсюджувати фейк про українську фехтувальницю Ольгу Харлан. Там вони публікують фейкову обкладинку французької сатиричної газети Charlie Hebdo, на якій нібито зображено нашу спортсменку.

У ситуацію втрутилися фахівці порталу StopFake, які оперативно викрили спробу росіян висміяти фехтувальницю.

На фейковій обкладинці росіяни зобразили Харлан у потворному образі, а підписали її "Справжня гордість своєї країни".

Фейкова обкладинка

Як заявили фактчекери, такої обкладинки газета ніколи не мала. Її не знайшли ні в архівах, ні на офіційному сайті Charlie Hebdo.

Крім того, випуск під номером 1619, до якого нібито створено обкладинку, ще не вийшов до друку.

Як відомо, українку Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу після того, як вона не стала тиснути на руку росіяни Ганні Смирновій. Це все з особливою "біллю" сприйняли співвітчизники останньої.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно відома спортсменка у розмові з росЗМІ назвала Харлан злочинницею.