И тут неудача: россияне опозорились с фейком о фехтовальщице Харлан (фото)

россияне никак не успокоятся из-за событий на ЧМ в Милане

Пророссийские Телеграм-каналы и прочие ресурсы активно начали распространять фейк об украинской фехтовальщице Ольге Харлан. Там они публикуют фейковую обложку французской сатирической газеты Charlie Hebdo, на которой якобы изображена наша спортсменка.

В ситуацию вмешались специалисты портала StopFake, которые оперативно разоблачили попытку россиян высмеять фехтовальщицу.

На фейковой обложке россияне изобразили Харлан в безобразном образе, а подписали ее "Настоящая гордость своей страны".

Фейковая обложка

Как заявили фактчекеры, такой обложки у газеты никогда не было. Ее не нашли ни в архивах, ни на официальном сайте Charlie Hebdo.

Кроме того, выпуск под номером 1619, к которому якобы создана обложка, еще не вышел в печать.

Как известно, украинку Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира после того, как она не стала жать руку россияне Анне Смирновой. Это все с особой "болью" восприняли соотечественники последней.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно известная спортсменка в беседе с росСМИ назвала Харлан преступницей.