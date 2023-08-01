И тут неудача: россияне опозорились с фейком о фехтовальщице Харлан (фото)
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россияне никак не успокоятся из-за событий на ЧМ в Милане
Пророссийские Телеграм-каналы и прочие ресурсы активно начали распространять фейк об украинской фехтовальщице Ольге Харлан. Там они публикуют фейковую обложку французской сатирической газеты Charlie Hebdo, на которой якобы изображена наша спортсменка.
В ситуацию вмешались специалисты портала StopFake, которые оперативно разоблачили попытку россиян высмеять фехтовальщицу.
На фейковой обложке россияне изобразили Харлан в безобразном образе, а подписали ее "Настоящая гордость своей страны".
Как заявили фактчекеры, такой обложки у газеты никогда не было. Ее не нашли ни в архивах, ни на официальном сайте Charlie Hebdo.
Кроме того, выпуск под номером 1619, к которому якобы создана обложка, еще не вышел в печать.
Как известно, украинку Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира после того, как она не стала жать руку россияне Анне Смирновой. Это все с особой "болью" восприняли соотечественники последней.
Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно известная спортсменка в беседе с росСМИ назвала Харлан преступницей.