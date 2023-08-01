В рф заговорили о четвертовании для тех, кто нарушает правила

Бывший президент рф дмитрий медведев прокомментировал скандал на чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия), где украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Соответствующи пост медведев разместил на своем telegram-канале. дмитрий заявил, что нарушать правила нельзя, а в Средние века за это рубили голову или четвертовали.

"Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию.

Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так", – написал бывший глава кремля.

Напомним, в 1/32 финала ЧМ-2023 в индивидуальной сабле Харлан после своей победы отказалась жать руку Смирновой. Российская сторона подала протест, ведь по правилам FIE соперники обязаны пожать друг другу руки, проявив таким образом уважение друг к другу. Организаторы турнира проигнорировали протест российской стороны, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию на это решение.

После огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который внезапно пригласил Харлан на Олимпиаду в Париже, после чего в рф началась истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.

Харлан успешно выступила в командном турнире, дойдя со сборной до полуфинала турнира.