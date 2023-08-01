У рф заговорили про четвертування для тих, хто порушує правила

Колишній президент рф дмитро медведєв прокоментував скандал на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія), де українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Відповідний пост медведєв розмістив на своєму telegram-каналі. Дмитро заявив, що порушувати правила не можна, а в Середньовіччі за це рубали голову або четвертували.

"Тут всі сперечаються, як потрібно поводитися під час спортивних змагань. Наприклад, чи треба тиснути руку суперникам. Наприклад, під час ЧС з фехтування.

Я не знайомий із правилами шаблістів. Але порушувати правила не можна. Ні в якому разі. У Середні віки за це просто рубали голову. У нас четвертували. Якось так", – написав колишній глава кремля.

Нагадаємо, в 1/32 фіналу ЧС-2023 в індивідуальній шаблі Харлан після своєї перемоги відмовилася тиснути руку Смірновій. Російська сторона подала протест, адже за правилами FIE суперники зобов’язані потиснути один одному руки, проявивши таким чином повагу один до одного. Організатори турніру проігнорували протест російської сторони, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію на це рішення.

Після розголосу в ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який раптово запросив Харлан на Олімпіаду в Парижі, після чого у рф почалася істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські засади.

Харлан успішно виступила у командному турнірі, дійшовши зі збірною до півфіналу турніру.