Вона злочинниця: чемпіонка світу "напала" на фехтувальницю Харлан

Після поєдинку з росіянкою Харлан замість руки простягла суперниці шаблю.

Чемпіонка світу у потрійному стрибку в приміщенні Іоланда Чен вважає, що Міжнародний олімпійський комітет "по-особливому" ставиться до спортсменів з України. Зокрема, вона розкритикувала рішення МОК допустити до Олімпіади в Парижі фехтувальницю Ольгу Харлан, яку нещодавно покарали за відмову від рукостискання з росіянкою на чемпіонаті світу в Мілані.

У коментарі російським ЗМІ Чен порівняла вчинок Харлан зі злочином, а рішення МОК назвала "проявом безсилля".

За словами відомої спортсменки, Харлан нібито не мала права підіймати шаблю вище за підлогу, коли не йде змагання.

"Бо це – відкрита загроза. У нашій федерації мали розуміти, що будуть провокації. Мине час, і все стане на свої місця. І ці факти, які зафіксовані юридично та візуально, будуть проти них. Українські спортсмени звикають до цілковитої безкарності.

Вони можуть робити все, що хочуть. Коли все припиниться, це стане великою проблемою. А Томас Бах своїм листом повністю розписався у своєму повному безсиллі. Тим більше, це його вид спорту. Він знає, що українка скоїла злочин", – сказала Чен.

Нагадаємо, що після поєдинку з росіянкою Ганною Смирновою Харлан замість руки простягла суперниці шаблю.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у скандалі з Харлан помітили російський слід.