Она преступница: чемпионка мира "напала" на фехтовальщицу Харлан

После поединка с россиянкой Харлан вместо руки протянула сопернице саблю

Чемпионка мира в тройном прыжке в помещении Иоланда Чен считает, что Международный олимпийский комитет "по-особенному" относится к спортсменам из Украины. В частности, она раскритиковала решение МОК допустить к Олимпиаде в Париже фехтовальщицу Ольгу Харлан, которую недавно наказали за отказ от рукопожатия с россиянкой на чемпионате мира в Милане.

В комментарии российским СМИ Чен сравнила поступок Харлан с преступлением, а решение МОК назвала "проявлением бессилия".

По словам известной спортсменки, Харлан якобы не имела права поднимать саблю выше пола, когда не идет соревнование.

"Потому что это – открытая угроза. В нашей федерации должны были понимать, что будут провокации. Пройдет время, и все встанет на свои места. И эти факты, которые зафиксированы юридически и визуально, будут против них. Украинские спортсмены привыкают к полнейшей безнаказанности.

Они могут делать всё что хотят. Когда всё прекратится, для них это станет большой проблемой. А Томас Бах своим письмом полностью расписался в своем полном бессилии. Тем более это его вид спорта. Он знает, что украинка совершила преступление", – сказала Чен.

Напомним, что после поединка с россиянкой Анной Смирновой Харлан вместо руки протянула сопернице саблю.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в скандале с Харлан заметили российский след.