Колишній біатлоніст не вперше ображає українців

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону (естафета) Олександр Тихонов образив українців після того, як в Україні закликали скасувати обов’язкові рукостискання та поклони на міжнародних змаганнях, де виступають українські, російські чи білоруські атлети. Напередодні на чемпіонаті світу з фехтування в Італії стався гучний скандал після того, як українка Ольга Харлан після перемоги не потиснула руку росіянці Анні Смірновій.

Відповідний коментар Тихонова доступний на Р-Спорт. Колишній біатлоніст цинічно додав, що українці "скоро закінчаться".

"Що ще можна від них чекати… Як можна робити такі безглузді пропозиції?! Ми тисячоліттями віталися, вітали один одного, всі національності. А тепер такий дискомфорт усім влаштували.

Безмозкі, безглузді люди, які скоро закінчаться. Спорт має об’єднувати людей. Завжди сиділи за одним столом, дружили, передзвонювалися, закликали лише до миру та дружби. А що тепер?! — сказав чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону.

Раніше комітет з питань молоді та спорту Верховної Ради України закликав міжнародні федерації скасувати обов’язкові рукостискання та поклони на турнірах, де виступають і українські, і російські чи білоруські спортсмени.

Нагадаємо, після інциденту в поєдинку Харлан — Смірнова російська сторона подала протест (за правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE), суперники були зобов’язані потиснути один одному руки). Організатори турніру проігнорували протест російської сторони, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Українська сторона відреагувала на це апеляцією.

Після розголосу втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який раптово запросив Харлан на Олімпіаду в Парижі без кваліфікації, після чого в росії почалася справжня істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, дозволивши їй виступити у командному турнірі. У підсумку збірна України з Харлан посіла 4 місце на ЧС-2023.