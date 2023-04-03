"Не просихає зовсім": радянський чемпіон розсмішив мережу, заявивши про квітучу росію

Цивілізований світ не хоче змагатися із росіянами

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону (естафета) Олександр Тихонов висловився про відміну турнірів за участю російських фехтувальників. Відразу кілька цивілізованих країн скасували міжнародні змагання, аби не допустити представників країн агресорів.

Відповідний коментар Тихонова доступний на Р-Спорт. 76-річний Олександр вважає, що Європа хоче знищити росію, проте рф нібито процвітає на зло Заходу. Крім того, колишній біатлоніст заявив, що російський хокей сильніший за НХЛ за багатьма показниками.

"Нас пробували на зуб усі, всією Європою йшли на нас, і що за підсумком отримали? Досі не можуть заспокоїтися.

У росії все процвітає, все розвивається, тільки починається зростання економіки.

Яка конкуренція у хокеї! Ми постійно кивали на Захід, на НХЛ. Але ж ми їх усіх виграли. Подивіться, що зараз твориться: російський хокей процвітає, квитків не купити, трибуни забиті.

Зараз гратимуть ЦСКА – СКА. Туди потрапити – шансів нема. І таке саме треба вибудовувати в інших видах спорту. За батьківщину!" — Заявив Тихонов.

У мережі лише посміялися з чергової заяви радянського чемпіона. Один із користувачів пожартував, що Олександр дає шалені інтерв’ю через вплив алкоголю: "Підйом економіки? Він що не просихає взагалі?".

У мережі висміяли слова Олександра Тихонова про квітучу росію

Раніше Тихонов назвав Францію смітником через бажання паризької влади не пускати росіян на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі. Нещодавно радянський чемпіон образив українців, які погрожували бойкотом Ігор.