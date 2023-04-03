"Не просыхает совсем": советский чемпион рассмешил сеть, заявив о процветающей россии

Цивилизованный мир не хочет соревноваться с россиянами

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону (эстафета) Александр Тихонов высказался об отмене турниров с участием российских фехтовальщиков. Сразу несколько цивилизованных стран отменили международные соревнования, лишь бы не допустить представителей стран агрессоров.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на Р-Спорт. 76-летний Александр считает, что Европа хочет уничтожить россию, однако рф якобы процветает на зло Запада. Кроме того, бывший биатлонист заявил, что российский хоккей сильнее чем НХЛ по многим показателям.

"Нас пробовали на зуб все, всей Европой шли на нас, и что по итогу получили? До сих пор не могут успокоиться.

В россии все процветает, все развивается, только начинается подъем экономики.

Какая конкуренция в хоккее! Мы все время кивали на Запад, на НХЛ. Но мы же их всех выиграли. Посмотрите, что сейчас творится: российский хоккей процветает, билетов не купить, трибуны забиты.

Сейчас будут играть ЦСКА – СКА. Туда попасть – шансов нет. И такое же надо выстраивать в других видах спорта. За родину!" – заявил Тихонов.

В сети лишь посмеялись над очередным заявлением советского чемпиона. Один из пользователей пошутил, что Александр дает безумные интервью из-за влияния алкоголя: "Подъем экономики? Он что не просыхает вообще?"

В сети высмеяли слова Александра Тихонова про процветающую россию

Ранее Тихонов назвал Францию помойкой из-за желания парижских властей не пускать россиян на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже. Недавно советский чемпион оскорбил украинцев, пригрозивших бойкотом Игр.