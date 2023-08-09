Бывший биатлонист не в первый раз оскорбляет украинцев

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону (эстафета) Александр Тихонов оскорбил украинцев после того, как в Украине призвали отменить обязательные рукопожатия и поклоны на международных соревнованиях, где выступают украинские, российские или белорусские атлеты. Накануне на чемпионате мира по фехтованию в Италии произошел громкий скандал после того, как украинка Ольга Харлан после победы не пожала руку россиянке Анне Смирновой.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на Р-Спорт. Бывший биатлонист цинично добавил, что украинцы "скоро закончатся".

"Что еще можно от них ожидать… Как можно делать такие бестолковые предложения?! Мы тысячелетиями здоровались, поздравляли друг друга, все национальности. А теперь вот такой дискомфорт всем устроили.

Безмозглые, бестолковые люди, которые скоро закончатся. Спорт должен объединять людей. Всегда сидели за одним столом, дружили, перезванивались, призывали только к миру и дружбе. А что теперь?!" – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают и украинские, и российские или белорусские спортсмены.

Напомним, после инцидента в поединке Харлан — Смирнова российская сторона подала протест (по правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперники были обязаны пожать друг другу руки). Организаторы турнира проигнорировали протест российской стороны, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. Украинская сторона отреагировала на это апелляцией.

После огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который внезапно пригласил Харлан на Олимпиаду в Париже без квалификации, после чего в рф началась настоящая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, разрешив ей выступить в командном турнире. В итоге сборная Украины с Харлан заняла 4-е место на ЧМ-2023.