Украинцы отказались жать руку россиянам на чемпионате мира: в рф истерят (видео)

Организаторы с пониманием отнеслись к отмене рукопожатий, а вот в рф назвали это безумием

Украинские спортсмены отказались пожимать руки "нейтральным" атлетам из рф и Беларуси на чемпионате мира по борьбе U-20 в Аммане (Иордания). Накануне на ЧМ-2023 по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан после победы не пожала руку россиянке Анне Смирновой.

Президент Федерации спортивной борьбы россии (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для "Матч ТВ" закатил истерику из-за этого. Он назвал данную ситуацию "безумием", лицемерно добавив, что спорт должен оставаться вне политики.

"Безумию нет предела. Жаловаться у нас никто не будет, надо быть сильными и побеждать. А спорт должен быть вне политики", — заявил Мамиашвили.

Напомним, в течение игровых дней 14-15 августа сразу троим украинским борцам пришлось встретиться на ковре с "нейтральными" оппонентами. В категориях вольной борьбы до 79, 97 и 125 кг украинцы Алим Месуветов, Иван Примаченко и Владимир Кочанов боролись с "нейтральными" Ибрагимом Кадиевым из рф и белорусами Владиславом Козловым и Александром Градовкиным соответственно.

Примаченко и Кочанов победили своих соперников на пути в финал и четвертьфинал соответственно. Месуветов закончил выступления в утешительных схватках. К слову, Иван стал вице-чемпионом мира U-20.

Ранее Украина призвала отменить обязательные рукопожатия и поклоны на международных соревнованиях, где выступают украинские, российские или белорусские атлеты, из-за чего в рф началась истерика.

Напомним, украинский парламент одобрил обращение к лидерам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территорию российским и белорусским спортсменам. Примечательно, что ЧМ-2023 U-20 по борьбе должен был пройти в Польше, но первенство перенесли в Иорданию из-за отказа польской стороны выдавать визы россиянам.