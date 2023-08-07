Кто они такие? В россии снова "возбудились" из-за скандала с Харлан

россияне никак не оставят в покое нашу спортсменку

В россии не перестают обсуждать ситуацию с дисквалификацией украинской фехтовальщицы Ольги Харлан на чемпионате мира. Нашу спортсменку наказали за то, что она не пожала руку россиянке Анне Смирновой.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии росСМИ в жесткой форме раскритиковал руководство Федерации фехтования Украины.

Представителю страны-агрессора не понравился тот факт, что украинская сторона потребовала уволить немецкого арбитра Дитера Ламмера, который принял скандальное решение. Тихонов считает, что требование ФФУ является неадекватным.

"Украинцев надо отправить в "Белые столбы" (психиатрическая больница в Подмосковье – ред.). Они теряют государство и лицо. Кто они такие, чтобы призывать судью уйти в отставку? Они что, лидеры большого спорта? Это просто моральные уроды", – сказал Тихонов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинку Харлан на чемпионате мира дисквалифицировали после давления со стороны россии. После мирового первенства наша спортсменка столкнулась с травлей в сети со стороны россиян.